Kandilli'de 129,6 mm yağış 1911-2026'nın en yüksek üçüncü günlük yağışı oldu

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda 15 Ekim'de ölçülen 129,6 milimetre yağış, 1911-2026 döneminin en yüksek üçüncü günlük yağış miktarı olarak kayıtlara geçti.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, meteoroloji istasyonunda kaydedilen en yüksek günlük yağış miktarı, 20 Temmuz 1951'de 165,8 milimetre, ikinci en yüksek miktar ise 3 Ekim 1942'de 131,3 milimetre olarak ölçüldü.

Yalnızca ekim aylarına ait veriler değerlendirildiğinde 15 Ekim'de ölçülen 129,6 milimetre yağış miktarı, tarihsel kayıtlardaki en yüksek üçüncü günlük yağış olarak belirlendi.

İstanbul'da 1-15 Ekim 2026 döneminde toplam 174,3 milimetre yağış ölçüldü. Bu miktar, aynı 15 günlük döneme ait tarihsel veriler arasında altıncı sırada yer aldı. Dönem boyunca kaydedilen toplam yağışın yaklaşık yüzde 74'ü yalnızca 15 Ekim'de gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nın 1911'den bugüne uzanan gözlem arşivinde, günlük 100 milimetre ve üzerindeki yağışlar 13 farklı tarihte kaydedildi.

Yağışlı hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Laboratuvarı'nın hava tahminine göre ise İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına şiddetine ulaşan rüzgarın bu akşamdan itibaren etkisini azaltması, yağışların ise bir süre orta kuvvette devam etmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin doğuya hareket ederek Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu ile Batı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli yağışlara neden olması öngörülüyor.

Yarın Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile ülkenin güney ve doğu kesimlerinde yağışların devam etmesi, özellikle öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve İstanbul'un Çatalca ilçesi çevresinde kuvvetlenmesi tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da 17 Ekim Cumartesi günü de yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle Ege'nin iç kesimlerinde öğleden sonra, İstanbul ve Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de akşam ve gece saatlerinde kuvvetli yağış, sel ve su baskını riski bulunuyor. Batı Karadeniz'de cumartesi gecesi etkili olması beklenen yağışların, 15 Ekim'de kaydedilen yağışlardan daha kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Yağışların 18 Ekim Pazar günü genel olarak zayıflaması, pazartesi ve salı günleri ise İstanbul'un kuzey kıyıları ile Batı Karadeniz'de önceki günlere göre daha düşük şiddette yeniden görülmesi bekleniyor.

Kaynak: AA