Anket: Kanadalıların Çoğu, Ulusal Egemenliklerine Yönelik ABD Tehdidinden Endişeli

OTTAWA, 17 Şubat (Xinhua) -- Kanadalıların çoğu, ulusal egemenliklerine yönelik olası ABD tehditlerinden dolayı endişe duyuyor.

CTV News haber kanalının Nanos Research anket sonuçlarına dayandırdığı pazartesi günkü haberine göre, ankete katılanların yüzde 64'ü endişeli olduğunu, yüzde 19'u endişeli olmadığını ve yüzde 17'si ise tarafsız olduğunu söyledi.

Anket sonuçları demografik açıdan incelendiğinde endişe duyduğunu belirten katılımcıların çoğunluğunun yaşlı nüfustan olduğu ve en yüksek endişe düzeyininse 55 yaş ve üzeri katılımcılarda görüldüğü bildirildi.

Haberde anket sonuçlarının cinsiyete göre de farklılık gösterdiği ifade edildi. Kadınların erkeklere kıyasla ABD'yi bir tehdit olarak görme eğiliminin daha yüksek olduğu belirtilerek, kadınların yüzde 69,3'ü, erkeklerin ise yüzde 57,9'unun bu görüşte olduğuna dikkat çekildi.