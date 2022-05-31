Kanada, bireysel silah alım ve satımını yasaklayacak yasa çıkarmaya hazırlanıyor - Haberler

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Kanada, bireysel silah alım ve satımını yasaklayacak yasa çıkarmaya hazırlanıyor

AA - Emel Öz - Güncel
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Kanada, bireysel silah alım ve satımını yasaklayacak yasa çıkarmaya hazırlanıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bireysel silah alıp satmayı yasaklayacak yasa hazırladıklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bireysel silah alıp satmayı yasaklayacak yasa hazırladıklarını açıkladı.

Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, 2017'de Quebec'te bir camide 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı saldırıyı anımsatarak, silah alım satımının yasaklanması gerektiğini ve bununla ilgili yasa hazırladıklarını belirtti.

Bu konuyla ilgili harekete geçmenin ahlaki görevleri olduğunu ifade eden Trudeau, insanların süpermarkete, okula ya da başka bir yere giderken güven içinde olmaları gerektiğini vurguladı.

Trudeau'nun yasa teklifi, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokulda 24 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra geldi.

AA / Emel Öz - Güncel

Justin Trudeau Quebec Kanada Silah Güncel Haberler

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