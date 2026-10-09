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Kanada Başbakanı Carney, Musk'ın ayrılık çağrısına Kanadalıların karar vereceğini söyledi

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Kanada Başbakanı Carney, Elon Musk'ın Quebec, Alberta ve Saskatchewan'ın ayrılması çağrısına ülkenin geleceğine Kanadalıların karar vereceği yanıtını verdi. Alberta'da 19 Ekim'de eyaletin Kanada'da kalma konusunda oylama yapılacak; Saskatchewan Başbakanı Moe, Musk'a 'Hayır' dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın bazı eyaletlerin Kanada'dan ayrılması yönündeki ifadeleriyle ilgili, "ülkenin geleceğine Kanadalıların karar vereceği"ni belirtti.

Carney, basın mensuplarına Musk'ın Quebec, Alberta ve Saskatchewan eyaletlerinin Kanada'dan ayrılması yönündeki açıklamalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kanadalıların, dillerine ve kültürlerine uygun biçimde yaşamakta özgür olması gerektiğini belirten Carney, bunun "bize ne yapacağımızı söyleyebileceğini sanan yabancı hükümetlerin ve büyük teknoloji şirketlerinin" müdahalesi olmadan sağlanması gerektiğini ifade etti.

Carney, "Kanada'nın geleceğine Kanadalılar karar verecek, bunu Kanadalıların öncelikleri, Quebec halkının öncelikleri belirleyecek." dedi.

Alberta ve Saskatchewan'dan yanıt

Alberta eyaletinde 19 Ekim'de, eyaletin Kanada'da kalıp kalmayacağı ya da ileride ayrılık referandumuna gidilip gidilmeyeceği konusunda oylama yapılacak. Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, oylamada Kanada'da kalma yönünde oy kullanacağını açıklamıştı.

Smith, perşembe günü Edmonton'da yaptığı açıklamada ise hükümetinin ve Carney hükümetinin Alberta halkının kaygılarını gidermek için çalışmasıyla birlikte eyaletindeki ayrılıkçı eğilimin zayıfladığını söyledi. Smith, "Federal hükümet değişti. Bize yaklaşımları değişti ve bu sorunların ele alınması için birlikte çalışmaya istekliler." diye konuştu.

Saskatchewan Eyalet Başbakanı Scott Moe ise Musk'ın paylaşımına X'teki hesabından tek kelimeyle "Hayır." cevabı verdi.

Musk'ın paylaşımı

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kanada'daki ayrılıkçı tartışmalara değinerek "İyi. Quebec ayrılmalı. Daha iyi durumda olurlar. Alberta ve Saskatchewan da ayrılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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