Kanada Başbakanı Carney, Filistin'e 100 milyon Kanada doları yardım açıkladı

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Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin'e 100 milyon Kanada doları (yaklaşık 73 milyon ABD doları) değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Carney, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Carney, Gazze'de büyük bir insani acının devam ettiğini vurgulayarak, Filistin'e yönelik duyurduğu 100 milyon Kanada doları tutarındaki yardımın, 80 milyonunun insani yardıma, 20 milyonunun da barış ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine ayrılacağını söyledi.

İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı E1 yerleşim projesine onay vermesinin barışa doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade eden Carney, "Yasa dışı İsrail yerleşim yerlerinde üretilen mallara yönelik ticaret kısıtlamalarını hayata geçirme niyetimizi açıkladık." dedi.

Carney, bunun, iki devletli çözüm ihtimalinin korunmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik pragmatik ve somut bir adım olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA