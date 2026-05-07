Küçükçekmece'de durakta bekleyen mühendisin kamyonetin çarpması sonucu öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

Küçükçekmece'de, İETT durağında beklediği sırada kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop'un öldüğü kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

27 Nisan Pazartesi günü saat 18.05'te, Halkalı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Konut Birlik İETT Durağı'na yönelen kamyonetin çarptığı Selvitop'un ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, söz konusu kamyonetin kaldırıma çıkarak, İETT durağının yanında bekleyen Selvitop'a çarpması yer alıyor.

Acılı amca ilgili kurumlardan şikayetçi olduklarını bildirmişti

Küçükçekmece'de, İETT durağında beklediği sırada kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop'un amcası Mehmet Güner, 3 Mayıs'ta olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Güner, Selvitop'un kaza günü iş yerinden servise bindiğini, olayın olduğu durakta inerek bir süre otobüs beklediğini, o sırada kamyonetin süratle geldiğinin görüntülerde yer aldığını belirten Güner, "Işıkların önündeki rögar kapağı aracın altında sürüklenerek geliyor. Araç, hemen yanında bulunduğumuz kaldırıma çıkarak 3 metre ilerimizde Görkem Selvitop yeğenimi altını alarak eziyor." ifadelerini kullanmıştı.

Acılarının çok büyük olduğunu dile getiren Güner, şunları kaydetmişti:

"Biz, bu vesileyle burada hem aracın şoföründen hem de bu yolla ilgili gerekli olan çalışmayı yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi ve davacıyız. Yasal hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ölümler bu kadar ucuz olmamalı. Burada, hemen arkamızda, ışıkların önünde o rögar kapağının olduğu bölümde daha sonra asfalt çalışması yapılmış. Olaydan sonra herhalde olayın üstünün kapatılması için deliller kapatılmış gibi şüphemiz var. Karakol raporunda yer alan, rögar kapağının nereden çıktığının da hesabını soracağız, takip edeceğiz. Daha doğrusu yasal hakkımızı arayacağız."