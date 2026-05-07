Haberler

Küçükçekmece'de durakta bekleyen mühendisin kamyonetin çarpması sonucu öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de İETT durağında bekleyen 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, Selvitop'un amcası sorumlulardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Küçükçekmece'de, İETT durağında beklediği sırada kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop'un öldüğü kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

27 Nisan Pazartesi günü saat 18.05'te, Halkalı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Konut Birlik İETT Durağı'na yönelen kamyonetin çarptığı Selvitop'un ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, söz konusu kamyonetin kaldırıma çıkarak, İETT durağının yanında bekleyen Selvitop'a çarpması yer alıyor.

Acılı amca ilgili kurumlardan şikayetçi olduklarını bildirmişti

Küçükçekmece'de, İETT durağında beklediği sırada kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop'un amcası Mehmet Güner, 3 Mayıs'ta olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Güner, Selvitop'un kaza günü iş yerinden servise bindiğini, olayın olduğu durakta inerek bir süre otobüs beklediğini, o sırada kamyonetin süratle geldiğinin görüntülerde yer aldığını belirten Güner, "Işıkların önündeki rögar kapağı aracın altında sürüklenerek geliyor. Araç, hemen yanında bulunduğumuz kaldırıma çıkarak 3 metre ilerimizde Görkem Selvitop yeğenimi altını alarak eziyor." ifadelerini kullanmıştı.

Acılarının çok büyük olduğunu dile getiren Güner, şunları kaydetmişti:

"Biz, bu vesileyle burada hem aracın şoföründen hem de bu yolla ilgili gerekli olan çalışmayı yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi ve davacıyız. Yasal hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ölümler bu kadar ucuz olmamalı. Burada, hemen arkamızda, ışıkların önünde o rögar kapağının olduğu bölümde daha sonra asfalt çalışması yapılmış. Olaydan sonra herhalde olayın üstünün kapatılması için deliller kapatılmış gibi şüphemiz var. Karakol raporunda yer alan, rögar kapağının nereden çıktığının da hesabını soracağız, takip edeceğiz. Daha doğrusu yasal hakkımızı arayacağız."

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

Hürmüz’de savaş alarmı! İran ve ABD’den peş peşe saldırı açıklamaları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı
Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı

Yine yaptı babalığını!
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor