Kamyonet otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Kamyonet sürücüsünün otomobile çarpıp kaçtığı kazada 1 kişi yaralandı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kum yüklü kamyon otomobile çarptı. Kamyonet sürücüsünün çarpıp kaçtığı kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Abacılar mahallesi Gevenlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen kum yüklü kamyon Mehmet K. idaresindeki 71 AS 565 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilde sürücü yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerin kum yüklü kamyonu yakalamak için geniş çaplı arama başlattığı öğrenilirken, otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.