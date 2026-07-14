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Kamyondan kopan 2,7 tonluk silindir yüklü römork, sürücü kursu aracına çarptı; 2 yaralı

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Eskişehir'de 2,7 tonluk silindir yüklü römork, yokuşta kamyondan ayrılarak sürücü kursu eğitim aracına çarptı. Kazada aday sürücü ve eğitmen yaralandı.

Kamyondan kopan 2,7 tonluk silindir yüklü römork, sürücü kursu aracına çarptı; 2 yaralı

ESKİŞEHİR'de 2,7 tonluk silindir yüklü römork, yokuşta bağlı bulunduğu kamyondan ayrıldı. Sürüklenen römork, sürücü kursu eğitim aracına çarptı. Kazada aday sürücü ile eğitmen yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kazım Ö.'nün (43) kullandığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 26 BR 840 plakalı kamyonun arkasına bağlı silindir yüklü römork, yokuşta araçtan ayrıldı. Aşağıya doğru hareket eden römork, arkasından gelen sürücü kursu eğitim aracına çarpıp devrildi. Kazada aday sürücü Mehmet Y. (18) ile eğitmen Mustafa K. (74) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Devrilen römork ile silindir vinçle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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