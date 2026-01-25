Başakşehir'de arıza yapan kamyonu tamir etmeye çalışırken kabinin altında kalan sürücü öldü
Başakşehir'de arıza yapan kamyonunu tamir etmeye çalışan şoför Ali Çevik, kabinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, Çevik'i sıkıştığı yerden çıkardı ancak kurtaramadı.
Başakşehir'de arıza yapan aracını tamir etmeye çalışan kamyon şoförü, kabinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kayabaşı Mahallesi Bozcaada Caddesi'nde kamyon şoförü Ali Çevik, arıza yapan aracın kabinini kaldırarak motoru tamir etmek istedi. Çevik'in çalıştığı sırada sürücü kabini üzerine düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Çevik'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Çevik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel