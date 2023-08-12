Afyonkarahisar'da su motorundaki kısa devreden çıkan yangında bir kamyon zarar görürken, yüzlerce saman balyası ise yanarak kül oldu. Olay, Sandıklı ilçesi çıkışındaki tarlada meydana geldi.

Kamyon kısa devre yaptı: Yüzlerce saman balyası yanarak kül oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da su motorundaki kısa devreden çıkan yangında bir kamyon zarar görürken, yüzlerce saman balyası ise yanarak kül oldu.

Olay, Sandıklı ilçesi çıkışındaki tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D.'ye ait 15 ABJ 830 plakalı kamyona yüklenen saman balyalarının tarla üzerinden geçen sulama kuyusundaki motorun elektrik kablolarına değmesi sonucu yangın çıktı. Saman balyaları bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı. Olay sonrası kamyon kullanılamaz hale gelirken, dorsede bulunan yüzlerce saman balyası da yandı.