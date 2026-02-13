Haberler

KDK'den engelli çocukları olan kamu çalışanı için "eğitim izni" tavsiyesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu, engelli çocukları olan kamu çalışanlarının çocuklarının eğitimi ve bakımı için saatlik izin talebini değerlendirerek, bu tür izinlerin verilmesini tavsiye etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engelli çocukları olan bir kamu çalışanının başvurusunda, çocukların eğitimi ve bakımı için saatlik izin verilmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Engelli çocukları olan bir kamu çalışanı, özel eğitim görmesi gereken çocuklarının günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalıştığı kurumdan saatlik izin talebinde bulundu.

Gün içinde kullanacağı izinlerin, yıllık tanımlanan 80 saatlik mazeret izninden düşüleceği yanıtını alan vatandaş, kendisine haftada 2 gün 3'er saat izin verilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, kamu kurumuna, çocukların eğitimi ve bakımı için çalışana izin kullandırılması yönünde tavsiyede bulundu.

KDK'nin kararında, engellilerin, toplumun diğer kesimine göre dezavantajlı konumda olması nedeniyle hem engelli bireylere hem de onların yardımına ihtiyaç duydukları yakınlarına yönelik uygulamaların hassas bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Engelli bireylerin eğitimleri kapsamındaki ihtiyaçları için onlara bakmakla yükümlü kamu çalışanlarına ayrıca bir izin verilmesinin eğitim hakkına uygun bir düzenleme olacağına işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Kanunen bakmakla yükümlü engelli yakını bulunan kamu çalışanlarına uygulanan izinler bakımından engelli bireylerin diğer bireylerle eşit koşullarda, hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanması, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve çocuğun üstün yararının gözetilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, başvurana çocuklarının eğitimi ve bakımı için gerekli kolaylığın sağlanmasını teminen çocuğunun eğitimi amacıyla izin kullandırılması yönünde tavsiyede bulunulması gerektiği değerlendirilmiştir."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı