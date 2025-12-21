Kamboçya: Tayland ile Sınır Çatışmalarında Hayatını Kaybeden Sivillerin Sayısı 19'a Yükseldi

PUNOM PEN, 21 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland ile yeniden başlayan sınır çatışmalarının 15. gününde hayatını kaybeden sivil sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık müsteşarı ve sözcüsü Tümgeneral Maly Socheata, 20 Aralık yerel saatle 18.00 itibarıyla 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 79 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İki ülke arasındaki sınır çatışmaları, 7 Aralık'tan bu yana yeniden alevlenerek her iki tarafta da can kayıplarına yol açtı.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 510.000'den fazla kişi evlerini terk ederek güvenli bölgelere yerleşmek zorunda kaldı.