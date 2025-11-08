Kamboçya ve Tayland, Sınır Bölgelerindeki Ağır Silahları Geri Çekiyor

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurdu.

Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamboçya ile Tayland'ın "sınır bölgelerinden ağır silahların ve teçhizatın kaldırılmasına yönelik birinci aşamanın ikinci safhasını uygulamaya başladıkları" belirtildi.

Açıklamada, "Ağır ve yıkıcı silahların kaldırılması, Kamboçya ve Tayland'ın 26 Ekim'de imzalanan Kuala Lumpur Ortak Bildirisi'ne saygı gösterme ve bunu uygulama konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır." ifadesi yer aldı.

Phnom Penh yönetimi, her iki tarafın da "Kuala Lumpur Ortak Bildirisi'ni samimiyet, iyi niyet ve şeffaflıkla tam ve etkili biçimde uygulamaya devam etmesini" temenni ederek ikili ilişkilerde "normalleşmenin hızla sağlanması" çağrısında bulundu.

Öte yandan Tayland Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, Kamboçya ile sınır boyunca 8 kilometrelik bir güvenlik çiti inşa etme konusunda anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Tayland ve Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.