Kamboçya ve Çin Ortak Askeri Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

KAMPONG CHHNANG, 6 Nisan (Xinhua) -- Kamboçya ve Çin, Kamboçya'da Kraliyet Jandarma Eğitim Merkezi'nde beşincisi düzenlenen ortak askeri tatbikat "Altın Ejder 2023"ü başarıyla tamamladı.

Çarşamba günü düzenlenen kapanış törenine Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Orgeneral Tea Banh ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutan Yardımcısı Koramiral Wei Wenhui ile Çin'in Kamboçya Büyükelçisi Wang Wentian katıldı.

Etkinlikte konuşan Banh, ortak tatbikatın ülkeler ve ordular arasındaki ilişkiler açısından verimli sonuçlarla başarılı bir şekilde sona erdiğini söyledi.

Banh, "Ortak tatbikat, iki ordunun kapasitelerini güçlendirdi, iki ülke ve halklar arasındaki dayanışma ruhunu, geleneksel dostluğu ve işbirliğini daha da geliştirdi, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulundu" diye konuştu.

Banh, tatbikatın, iki ülkenin yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip yüksek kaliteli, üst düzey ve yüksek standartlı bir Çin-Kamboçya topluluğu oluşturma taahhüdünü açıkça yansıttığını da sözlerine ekledi.

"Bu ortak tatbikat dünyaya Kamboçya-Çin sıkı dostluğunun kırılmaz olduğunu ve daha da güçlü olacağını gösterdi" diyen Banh, "Uluslararası durum ne kadar değişirse değişsin, ülkelerimiz, sağlam dostluğumuzu daha da derinleştirecek ve kazan-kazan sonuçları için tatbiki işbirliğini ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturmaya yönelik karşılıklı faydayı teşvik edecektir" diye ekledi.

Wei ise, ortak tatbikatın her iki ordunun terörle mücadele ve insani yardım yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda iki ordu arasındaki siyasi karşılıklı güveni artırdığını ve kültürel alışverişi teşvik ettiğini belirtti.

"Bu ortak tatbikat, Çin ve Kamboçya'nın 'barışçıl kalkınma' konseptini desteklemek için açılan penceredir" diyen Wei, "Ayrıca, bölgede barışı, güvenliği ve istikrarı teşvik etme ve koruma konusundaki güçlü istekliliğimizi ve bağlılığımızı gösteriyor."

Kamboçya-Çin "Altın Ejder 2023" ortak askeri tatbikatı, 23 Mart'ta Kamboçya'nın orta kesimlerinde yer alan Kraliyet Jandarma Eğitim Merkezi'nde başlamıştı.