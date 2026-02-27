Haberler

Kamboçya, İngiltere'den iade edilen 74 tarihi eseri teslim aldı

Kamboçya, savaş dönemlerinde ülke dışına kaçırılan 74 tarihi eseri İngiltere'den geri alarak Phnom Penh'deki Ulusal Müze'de sergiledi. Eserler, Kmer kültürünün korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kamboçya'da savaş ve istikrarsızlık dönemlerinde ülke dışına kaçırılan 74 tarihi eser, İngiltere'den iade edilerek başkent Phnom Penh'e getirildi.

Kamboçya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Hun Many'nin katıldığı törende, İngiltere'den getirilen 74 tarihi eser, Phnom Penh'deki Ulusal Müze'de sergilendi.

Savaş ve istikrarsızlık dönemlerinde tarihi eser kaçakçısı Douglas Latchford tarafından ülke dışına çıkarıldığı düşünülen eserler, bakanlık ile Latchford'un ailesi arasında 2020'de varılan anlaşma kapsamında iade edildi.

Aralarında büyük kumtaşı heykellerin, dini objelerin ve bronz çalışmaların bulunduğu eserlerin iadesi, Kmer kültürel mirası açısından önemli bir adım ve tarihi mirasın korunmasına katkı sağlayacak.

Uzmanlar, iç savaş ve Kızıl Kmerler döneminde çok sayıda tarihi eserin ülke dışına kaçırıldığını ve uluslararası piyasada satıldığını belirtiyor.

2020'de ölen tarihi eser kaçakçısı Latchford hakkında çalınan Kamboçya eserlerinin ticaretiyle ilgili 2019'da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
