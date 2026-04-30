Kamboçya'da Nesli Tehlike Altındaki Kraliyet Kaplumbağaları Doğaya Salındı
PREAH SİHANOUK, 30 Nisan (Xinhua) -- Kamboçya'nın Preah Sihanouk eyaletinde doğal yaşam alanlarına bırakılan Kraliyet Kaplumbağaları, 29 Nisan 2026.
Bir doğa koruma grubu, çarşamba günü nesli tükenme tehlikesi altındaki yaklaşık 20 Kraliyet Kaplumbağası'nın ülkenin güneybatısındaki Sre Ambel Nehri'nde doğal yaşam alanına salındığını duyurdu. (Fotoğraf: Vong/WCS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua