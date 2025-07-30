Kaman'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Kaman ilçesinde jandarma ekipleri, bir bahçede yasa dışı olarak ekilen 48 kök kenevir ele geçirdi. Bahçe sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir bahçede yapılan aramada yasa dışı olarak kenevir ekildiği belirlendi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yakın bir bahçede yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri F.Y'ye ait bahçede yaptıkları aramada yasa dışı olarak ekilen 48 kök kenevir ele geçirdi.

Bahçe sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Rusya'nın doğusunda 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami alarmı verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.