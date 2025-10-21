Kaman'da Kaçak Avcılara Cezalar Kesildi
Kırşehir'in Kaman ilçesinde jandarma ve Doğa Koruma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 4 kaçak avcıya toplamda 18 bin 944 lira idari para cezası uygulandı.
Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şubesi ekipleri, önleyici kolluk devriyesi kapsamında denetim yaptı.
Denetimde, Meşeköy mevkisinde M.E, A. B, E.E. ve M.K'nin kaçak avcılık yaptığı belirlendi.
Ekipler, 3 kişiye ilgili maddelerden toplam 18 bin 944 lira ceza kesti.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel