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CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü'nün Cenazesi Toprağa Verildi

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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü'nün cenazesi, Kadirli ilçesi Cığcık köyünde düzenlenen törenin ardından aile kabristanında defnedildi. Cenaze törenine, Döğüşcü'nün ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Özel, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü'nün cenazesi toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenaze töreni için gittiği Çona köyünde dün kalp krizi geçiren ve ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Döğüşcü için Kadirli ilçesi Cığcık köyünde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, Döğüşcü'nün ailesi, yakınları ile CHP Genel Başkanı Özel, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Döğüşcü'nün naaşı, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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