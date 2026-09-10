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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Yüksel Demir'in cenazesi, memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Yüksel Demir'in cenazesi, memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verildi.

3'üncü Komando Tugay Komutanlığına bağlı Sergele Üs Bölgesi'nde görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Demir'in (45) cenazesi, Solhan İmam-ı Gazali Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki Bazmana Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törende, Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu ve İl Müftüsü Orhan İmamoğlu dua etti.

Demir'in cenazesi, törenin ardından buradaki mezarlığa defnedildi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik tarafından ağabeyi Nejat Demir'e Türk bayrağı, oğluna da babasının fotoğrafı verildi.

Törene, Demir'in yakınları ile Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, Solhan Kaymakamı Okan Ayaz, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş, MHP İlçe Başkanı Hayati Hocaoğlu, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Demir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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