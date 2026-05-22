Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Akhisar Garnizon Komutanı son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Akhisar Garnizon ve Hava Meydan Komutanı Albay Mutlu Yaşar Kaplan'ın cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybeden Albay Kaplan (54) için görev yaptığı Akhisar'daki askeri birlikte tören düzenlendi.

Buradaki törenin ardından Kaplan'ın cenazesi, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisine getirildi.

Kaplan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Erdoğan Gür, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektör Yardımcısı Tümgeneral Burhan Aktaş, Hava Teknik Okullar Komutanı Tuğgeneral İbrahim Galip, Sahil Güvenlik Hava Komutanı Tuğamiral Ertuğrul Şerbetci, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ile diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan, Kaplan'ın Kurban Bayramı sonrası evlenecek olan oğlunun düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Manisa'da Akhisar Gölet Piknik Alanı'nda 20 Mayıs'ta düzenlenen spor etkinliğinde kalp krizi geçiren Kaplan, önce Akhisar Devlet Hastanesine, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilmişti.

Kaplan, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
