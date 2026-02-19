Haberler

ABD'deki Çığ Felaketinde 8 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaliforniya'nın Nevada County bölgesinde, pist dışında kayak yapan bir grup çığ felaketiyle karşılaştı. Olayda 8 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi kayıp. Bu, son 40 yılın en ölümcül çığ vakası olarak kaydedildi.

SACRAMENTO, 19 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Nevada County'de meydana gelen çığ felaketinde 8 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiden haber alınamıyor.

Nevada County Şerifi Shannan Moon çarşamba günü yaptığı açıklamada salı günü Sierra Nevada dağlarında pist dışında kayak yapan bir grubun çığa yakalandığı belirterek, olayın 40 yılı aşkın süredir ülkede yaşanan en ölümcül çığ vakası olduğunu söyledi.

Moon, olaydan etkilenenlerin ailelerine operasyonun resmi olarak arama ve kurtarma aşamasından cansız bedenlerin çıkarılması aşamasına geçtiğinin bildirildiğini kaydetti.

Yetkililer, 8 kişinin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere cansız bedenlerinin dağdan indirilmesi için ekiplerin çalıştığını bildirdi.

Şeriflik ofisi, arama ve kurtarma ekiplerinin saatlerce süren tipi koşullarında yürüttüğü çalışmaların ardından salı akşamı 6 kişinin kurtarıldığını, bu kişilerden ikisinin hayati tehlikesi bulunmayan yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Profesyonel bir dağ turu şirketi olan Blackbird Mountain Guides tarafından yapılan açıklamada üç günlük rehberli kayak turunun ardından başlangıç noktasına dönmekte olan 11 müşteri ve 4 rehberden oluşan 15 kişilik grubun çığa yakalandığını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Apartmanda patlama! 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Enkazdan gelecek bir ses bekleniyor
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi