ABD'deki Çığ Felaketinde 8 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

SACRAMENTO, 19 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Nevada County'de meydana gelen çığ felaketinde 8 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiden haber alınamıyor.

Nevada County Şerifi Shannan Moon çarşamba günü yaptığı açıklamada salı günü Sierra Nevada dağlarında pist dışında kayak yapan bir grubun çığa yakalandığı belirterek, olayın 40 yılı aşkın süredir ülkede yaşanan en ölümcül çığ vakası olduğunu söyledi.

Moon, olaydan etkilenenlerin ailelerine operasyonun resmi olarak arama ve kurtarma aşamasından cansız bedenlerin çıkarılması aşamasına geçtiğinin bildirildiğini kaydetti.

Yetkililer, 8 kişinin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere cansız bedenlerinin dağdan indirilmesi için ekiplerin çalıştığını bildirdi.

Şeriflik ofisi, arama ve kurtarma ekiplerinin saatlerce süren tipi koşullarında yürüttüğü çalışmaların ardından salı akşamı 6 kişinin kurtarıldığını, bu kişilerden ikisinin hayati tehlikesi bulunmayan yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Profesyonel bir dağ turu şirketi olan Blackbird Mountain Guides tarafından yapılan açıklamada üç günlük rehberli kayak turunun ardından başlangıç noktasına dönmekte olan 11 müşteri ve 4 rehberden oluşan 15 kişilik grubun çığa yakalandığını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua