Kalfat'ta Halkla İstişare Toplantısı Düzenlendi

Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde Halkla İstişare Toplantısı düzenlendi.

Kalfat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Belediye Başkanı Salim Doğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda belediye hizmetleri, belde genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi, vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, istişare kültürünün önemine değinerek, "Beldemizde ikincisini gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarında vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinledik. Mahalle muhtarlarımız ve belediye meclis üyelerimiz tam kadro katılım sağladı. Yoğun ilgi gösteren değerli halkımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan, vatandaşlarla iletişim ve iş birliği içinde hizmet üretmeye devam edeceklerini kaydetti.