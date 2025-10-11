Haberler

Kalfat'ta Halkla İstişare Toplantısı Düzenlendi

Kalfat'ta Halkla İstişare Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalfat beldesinde düzenlenen istişare toplantısında, Belediye Başkanı Salim Doğan, belediye hizmetlerini değerlendirerek vatandaşların taleplerini dinledi. Toplantıya muhtarlar ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.

Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde Halkla İstişare Toplantısı düzenlendi.

Kalfat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Belediye Başkanı Salim Doğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda belediye hizmetleri, belde genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi, vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, istişare kültürünün önemine değinerek, "Beldemizde ikincisini gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarında vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinledik. Mahalle muhtarlarımız ve belediye meclis üyelerimiz tam kadro katılım sağladı. Yoğun ilgi gösteren değerli halkımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan, vatandaşlarla iletişim ve iş birliği içinde hizmet üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA ve FIFA arasında büyük kriz

UEFA ve FIFA arasında büyük kriz çıktı
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.