Kalfat İlkokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Kalfat İlkokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
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Orta ilçesindeki Kalfat İlkokulu'nda yıl sonu sergisi düzenlendi. Öğrencilerin yıl boyunca sergiledikleri çabaların sunulduğu etkinlikte, öğretmenler ve velilerin katılımıyla çeşitli gösteriler ve bilimsel projeler sergilendi.

Orta ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kalfat İlkokulu tarafından okulun spor salonunda düzenlenen serginin açılışında konuşan müdür yetkili okul öncesi öğretmeni Hale Nur Kılınç Çömen, sergide öğrencilerin yıl boyu derslerde gösterdikleri çabanın küçük bir kesintisini sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Dönem içinde çocukların ve öğretmenlerin büyük özveriyle çalıştıklarını dile getiren Çömen, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi, bilimsel projeler ve sanatsal eserlerin yer aldığı stantlar gezildi.

Programa Kaymakam Erkan Minuz, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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