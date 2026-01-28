Haberler

Kalfat Belde Belediye Başkanı Doğan, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

Kalfat Belde Belediye Başkanı Salim Doğan, İlçedeki projeler hakkında bilgi vererek, Dere Kenarı Caddesi'nin araç trafiğine kapatıldığını, doğal gaz ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Başkan Doğan, beldenin daha modern ve yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat Belde Belediye Başkanı Salim Doğan, yürüttükleri projelerle ilgili bilgi verdi.

Doğan, yaptığı açıklamada, Kalfat'ta bir ilki gerçekleştirerek Dere Kenarı Caddesi'nin araç trafiğine kapatıldığını ve yürüyüş yolu haline getirilmeye başlandığını söyledi.

Beldede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Doğan, doğal gaz çalışmalarının sürdüğünü, altyapı çalışmalarına paralel olarak üstyapı yatırımlarına da büyük önem verdiklerini anlattı.

Bu kapsamda 20 bin metrekare kilitli parke taşı hibe aldıklarını belirten Doğan, ana caddelerin sıcak asfaltla, sokakların ise kilitli parke taşıyla kaplanacağını dile getirdi.

Doğan, "Amacımız Kalfat'ı daha modern, daha yaşanabilir bir belde haline getirmek. Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, sosyal hayatı canlandıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız bize güvenmeye devam etsin. Kalfat için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla Kalfat'ın çehresi değişecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
