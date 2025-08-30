Kale, Hekimhan ve Darende'de Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Malatya'nın Kale, Hekimhan ve Darende ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kale'de Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Beytullah Görmüş, konuşmasında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını belirterek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Törene, Kale Kaymakamı Onur İnce, Belediye Başkanı İhsan Özbay, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Hekimhan

Hekimhan Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na en çelenk sunuldu.

Törene, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da katıldı.

Darende

Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Kaymakam Gülyer, makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra ilçe protokolü, Hasan Gazi Türbesi ve Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

Somuncu Baba Külliyesi'nde ise şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından burada vatandaşlara Somuncu Baba sebil ekmeği ve şeker ikram edildi.