Kale'den kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 128 çiftçiye 24 bin 280 sebze fidesi dağıttı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol, fide dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilere Antalya'nın Kumluca ilçesinden temin edilen 6 bin 472 domates, 11 bin 688 biber, 2 bin 176 salatalık, 3 bin 400 patlıcan ve 544 de karpuz olmak üzere toplam 24 bin 280 sebze fidesini teslim ettiklerini belirtti.

Doğruyol, gelecek ay "Üretim Alanları Yerel Sebze Çeşitleri ile Buluşuyor" projesi kapsamında yerli ve milli tohumlardan üretilmiş sebze fidelerini ücretsiz dağıtacaklarını kaydetti.

Ana sınıfından çevre etkinliği

Kale'de e-Twinning projesi kapsamında ekolojik minikler etkinliği yapıldı.

İzollu İlkokulu ana sınıfınca doğaya ilişkin bilgilendirme toplantıları, doğal malzemelerle ürün tasarlama, kompost gübre oluşumu, fidan dikimi etkinlikleri yapıldı. Etkinliklerle okul bahçesinde minik ellerin toprakla buluşması sağlandı.