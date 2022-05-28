Kale'de zirai atıkların geri dönüşümü konulu toplantı yapıldı - Haberler

Denizli'nin Kale ilçesinde zirai ilaçların geri dönüşümü konulu toplantı düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı, Kale Belediye Başkanlığı ve İlçe Ziraat Odası iş birliğiyle Mehmet Aşkın Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, tarım ilaçlarının kullanımı ve ilaç atıklarının bertaraf edilmesi konuları ele alındı.

Toplantıya, Kale Kaymakamı Abdülkadir Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Ziraat Odası Başkanı Hail Saygın ile çiftçiler katıldı.