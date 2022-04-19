Kale'de arıcılara toz şeker desteği

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde arı yetiştiricilerine kristal toz şeker dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılık kayıt sistemindeki yetiştiricilere şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçede Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği hesabına ücretini yatıran 42 arıcıya ait 1800 arılı kovan için 3 bin 625 kilogram toz şeker verildi.

Tarım ve Orman Kale İlçe Müdürü Aytaç Doğruyol, üreticilerin bereketli sezon geçirmelerini temenni etti.

Ziraat Mühendisi Mazlum Özcan ise şeker dağıtımı sırasında arı bakımı ve beslemesi hakkında üreticilere bilgi verdi.