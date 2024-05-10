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Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli'yi ziyaret etti

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Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli'yi makamında ziyaret etti. Özbay, Denli'ye görevinde başarılar diledi.

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli'yi ziyaret etti.

Başkan Özbay beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ve belediye meclis üyeleriyle ilçeye yeni atanan Kaymakam Vekili Ceyhun Denli'yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Özbay ziyaretlerinde Denli'nin görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Ceyhun Denli ise Özbay'a ve beraberindekilere teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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