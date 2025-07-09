Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadelede yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Haluk Şimşek başkanlığındaki İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısında, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda böceğin zararları, biyolojisi ve mücadele yöntemleri ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Halit Kıvanç Sekban, zararlı ile mücadelede eş zamanlı ilaçlamanın ve kışlak mücadelesinin gerekli olduğunu vurgulayarak, popülasyonunun kontrol altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Sekban, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince bilgilendirme çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Toplantıya 19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Muhtarlar Derneği yetkilileri katıldı.