Kahvehanede oturan husumetlisini vurmaya gitti başkasını öldürüp kaçtı

SULTANGAZİ'de silahlı saldırgan husumetlisinin oturduğu kahvehaneye girerek ateş açtı. Saldırıda olayla ilgisi olmayan 5 çocuk babası Mustafa Kandemir (62) hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken Mustafa Kandemir gözyaşları arasında toprağa verildi. Kandemir'in yeğeni Mehmet Zengil, "Hiç suçu yokken oturduğu yere bir tane cani geliyor, sağa sola hedef gözetmeksizin ateş ediyor, dayım da can veriyor. Hiç suçu günahı olmayan insan." dedi.

Olay, cuma günü saat 16.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, husumetlisinin kahvehanede oturduğunu duydu. Kahvehaneye giden şüpheli, belindeki tabancayı çıkararak içerideki husumetlisine ateş etti. Ancak kahvehanedekilerin müdahale için ayağa kalkmasından korkan şüpheli bu sefer hedef gözetmeden ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri olayla ilgisi bulunmayan 5 çocuk babası Mustafa Kandemir'in boynuna isabet etti. Saldırıda 2 kişi daha yaralandı. Şüpheli, 3 kişiyi yaraladıktan sonra kahveden çıkarak kaçmaya başladı. Kaçarken sağa sola ateş eden şüpheliyi bir kişi de kovaladı ancak yakalayamadı.

MUSTAFA KANDEMİR HAYATINI KAYBETTİ

"KAHVEDE OTURUYORMUŞ, BİRİ RASTGELE ATEŞ AÇMIŞ"

"HİÇ SUÇU GÜNAHI OLMAYAN İNSAN"

"ÖNCE 5 EL SIKTI SONRA KAÇARKEN DE SIKTI"

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin olaydan sonra etrafa ateş ederek kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde koşarak kaçan şüphelinin elindeki tabancayla hedef gözetmeksiniz ateş açtığı, o sırada kalabalık olan caddede panik oluştuğu, çevredekilerin kendilerini iş yerlerine atarak kurşunlardan kaçtığı görüldü. Görüntülerde bir kişinin şüpheliyi kovaladığı anlar da yer aldı.