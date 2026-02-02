Haberler

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

U.H. yönetimindeki 34 AIG 433 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolu sanayi kavşağında, V.K. idaresindeki 34 GEJ 050 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
