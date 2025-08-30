Kahta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Yarbay Ali Sarıgedik ve Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Abdullah Hanifi Yaşarı'n konuşmasıyla devam etti.

Etkinlikler, Kültür Merkezi'nde düzenlenecek çeşitli programlarla ile devam edecek.