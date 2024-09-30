Kahramanmaraş'tan Başarı Gösteren Öğrencilere 6 Milyon Lira Eğitim Desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü olan kentte, 2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilere belediye olarak 6 milyon lira eğitim desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, asrın felaketi olarak nitelendirilen çok büyük bir afeti yaşamış kent olarak bir yandan toparlanma sürecini sürdürürken bir yandan da sosyal projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

YKS ve LGS sınavlarında dereceye giren öğrencileri destekleme noktasında çalışma yapacaklarını dile getiren Görgel, şöyle devam etti:

"2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi'nde başarı gösteren yüzde1'lik dilimdeki Kahramanmaraşlı öğrencilerimize 10 bin lira, yüzde 1 ile 2'lik dilim arasındaki öğrencilerimize 7 bin 500 lira, yüzde 2 ile 3'lük dilim arasındaki öğrencilerimize de 5 bin lira maddi destek sağlayacağız. Yine 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda göğsümüzü kabartan ve sıralamada ilk bin içerisindeki öğrencilerimize 10 bin lira, 1001 ile 5000 arasındaki öğrencilerimize 7 bin 500 lira, 5001 ile 10000 arasındaki öğrencilerimize ise 5 bin liralık tek seferlik eğitim desteği vereceğiz. Öğrencilerimize sağladığımız bu desteklerimizin yaklaşık maliyeti 6 milyon lira. Başvurular, Büyükşehir Belediyemizin internet adresinden çevrim içi yapılabiliyor."

Öğrencilere sağlanan desteklerin arttırılarak devam edeceğini belirten Görgel, gelecek yıllarda da başarı ödüllerini sürdürerek gelenek haline getirmek istediklerini söyledi.