Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza: 5 Araçta Maddi Hasar

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 46 FB 009 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 4 otomobil birbirine zarar verdi.

5 aracın hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.