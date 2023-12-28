Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza: 5 Araçta Maddi Hasar

Güncelleme:
Abone Ol

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan otomobil, diğer araçlara da zarar verdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 46 FB 009 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 4 otomobil birbirine zarar verdi.

5 aracın hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Yerel Haberler Trafik Kazaları Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title