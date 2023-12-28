Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza: 5 Araçta Maddi Hasar
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan otomobil, diğer araçlara da zarar verdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 46 FB 009 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 4 otomobil birbirine zarar verdi.
5 aracın hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.