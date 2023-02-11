Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı! Sorumlular tespit edilecek

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından kentte yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilerek, "Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır." denildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında 10 ilimiz büyük yara aldı. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili harekete geçti.

BİLİRKİŞİLER GÖREVLENDİRİLDİ

Yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemleri başlatıldığı, bu kapsamda teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtildi.

"SORUMLULARIN TESPİTİ KONUSUNDA YAZIŞMALAR YAPILDI"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."