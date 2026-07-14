Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda önceden belirlenen 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 23 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramada, 605 sentetik ecza hapı, 398 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 aparat ele geçirildi.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.