Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ali K. yönetimindeki 06 BR 0937 plakalı hafif ticari araç, Taşoluk yolu mevkisinde Recep G. idaresindeki 80 LR 802 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılardan 1'i itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel
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