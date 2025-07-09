Kahramanmaraş'ta Tandır Yangını Evde Hasara Yol Açtı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tandırlıkta çıkan ve bitişiğindeki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyceğiz Mahallesi Misket Sokak'ta bulunan müstakil bir evin tandırlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tandırlığın bitişiğindeki tek katlı eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.