Kahramanmaraş'ta Tandır Yangını Evde Hasara Yol Açtı

Kahramanmaraş'ta Tandır Yangını Evde Hasara Yol Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir tandırlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ancak evde maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tandırlıkta çıkan ve bitişiğindeki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyceğiz Mahallesi Misket Sokak'ta bulunan müstakil bir evin tandırlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tandırlığın bitişiğindeki tek katlı eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Deniz Doğan - Güncel
Osimhen için Napoli ile anlaşma tamam! Adım adım imzaya

Anlaşma tamam! Tarih verildi, imzayı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı

Küme düşürülen Avrupa devine müjdeli haber! Karar iptal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.