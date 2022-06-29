KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı - Haberler

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KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı

AA - Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.

E.U. idaresindeki 34 DMT 04 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi'nde park halindeki 06 EZ 1609 plakalı otomobile ve karşı yönden gelen plakasız motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki oğlu Mustafa Sait Yaman yaralandı.

Ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ali Öztürk - Güncel

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