Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı Zöhre T., hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sami T. idaresindeki 34 AT 7652 plakalı otomobil, Osmaniye-Kahramanmaraş karayolu Narlı Kavşağında Mehmet Y. yönetimindeki 46 FA 704 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan Zöhre T. Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Samed Yaşa - Güncel