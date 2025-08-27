Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı Zöhre T., hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sami T. idaresindeki 34 AT 7652 plakalı otomobil, Osmaniye-Kahramanmaraş karayolu Narlı Kavşağında Mehmet Y. yönetimindeki 46 FA 704 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan Zöhre T. Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Samed Yaşa - Güncel
