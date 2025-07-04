Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Söndürüldü

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Kumarlı Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını, hava ve kara araçlarıyla yapılan müdahaleyle söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Kumarlı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları ile orman yangını söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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