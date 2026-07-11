Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, 2 helikopter ve çok sayıda araç ile 35 personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırsal Çakallıhasanağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 35 personel ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 su ikmal aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı