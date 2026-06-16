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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırsal Kazmabağları Mahallesi'nin Tömek mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 38 personel ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 su ikmal aracı, 1 itfaiye aracı ve 3 itfaiye eri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Akif KARSLI
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