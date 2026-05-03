Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda yaralanan Almina hayatını kaybetti
'ANNEN YANINDA KIZIM'
Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda yaralanıp, etdavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Almina Ağaoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Almina'nın tabutu cenaze aracına konulurken annesi Gülden Ağaoğlu tekbirler getirerek, "Almina, buradayım kızım. Peygamberimize sen komşu oldun güzel kızım. Annen yanında, annen yanında kızım" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı