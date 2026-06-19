Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan M.B., Ceyhan Nehri'nde karşı yakaya geçmek isterken su seviyesinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı. Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan M.B, nehrin karşı yakasına geçmek istediği sırada su seviyesinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, nehirde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı