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Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip Ceyhan Nehri'ne düşen 62 yaşındaki Selman Aktaş'ı arama çalışmaları, 8. gününde AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş'ın bulunması için arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor.

Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Aktaş'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve polis su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 40 kişilik ekip, dron desteğiyle su altında ve bölgede arama yapıyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
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