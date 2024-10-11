Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Kadına Şiddete Dikkat Çekmek İçin Erkeklere Gül Dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta Kadına Şiddete Dikkat Çekmek İçin Erkeklere Gül Dağıtıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe başkanlıkları, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri etkinlikte erkeklere gül dağıttı. Etkinlikte erkeklerden, evlerine döndüklerinde gül hediye etmeleri istendi.

Kahramanmaraş'ta, MHP Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe başkanlıkları tarafından düzenlenen etkinlikte, kadına şiddete dikkati çekmek için erkeklere gül dağıtıldı.

Karacaoğlan Mahallesi esnafını ziyaret eden teşkilat üyeleri, erkeklere gül vererek eşlerine hediye etmelerini istedi.

MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, gazetecilere, "erkeğin eline bıçak yakışmaz, silah yakışmaz, gül yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı da bu defa kadınlara değil erkeklere gül dağıttıklarını belirterek, "Erkeklere gül dağıtarak farkındalık oluşturmak istedik. Erkeklerden, akşam evlerine döndüklerinde eşlerine, annelerine ya da çocuklarına gülleri hediye etmelerini rica ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sibel Atıcı - Güncel

Yerel Haberler Dulkadiroğlu Onikişubat Politika Güncel Kadın MHP

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz hayatı ve biyografisi! Gebze'de ne oldu (VİDEO)? Gebze'de hayvan katliamı! Gebze'de hayvanlar neden, nasıl öldürüldü? Alanyaspor Hull City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı Yeni vergi paketinde neler var? CANLI DÖVİZ KURU 11 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 20. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.