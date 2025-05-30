Kahramanmaraş'ta Kaçak Silah Operasyonu: 21 Gözaltı, 13 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Kaçak Silah Operasyonu: 21 Gözaltı, 13 Tutuklama
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Kahramanmaraş merkezli yapılan kaçak silah operasyonunda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 13 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçak silah ticaretinin önlenmesine yönelik Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kahramanmaraş, Antalya ve Hatay'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 5 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 150 tabanca fişeği, 125 av tüfeği fişeği ve 4 tabanca şarjörü ile 1 kılıç ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişinin işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA / Deniz Doğan - Güncel
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